サッカーの第103回全国高校選手権大会は4日、千葉・フクダ電子アリーナなどで準々決勝があり、初出場の東海大相模（神奈川）が明秀日立（茨城）に2―1で勝ち、準決勝進出を決めた。流通経大柏（千葉）は今大会最多の8得点で上田西（長野）に快勝し、6大会ぶりの4強。東福岡は静岡学園をPK戦で破って9大会ぶり、前橋育英は堀越（東京A）に1―0で競り勝って7大会ぶりに準決勝へ進んだ。【写真】4分の1のコートで練習する東海大相模