お笑い芸人と教師。結婚の挨拶時にわかった安田大サーカス・団長と父の意外な共通点「あれは…安田大サーカスの団長？」目立ちたくないのにいつも即バレしてしまう理由／夫は安田大サーカスの団長です（1）妻が語る、安田大サーカス・団長安田さんとの仰天エピソード子どもの入園式で目立ちすぎて即バレしたり、大阪から東京まで自転車で走ってプロポーズしたり。お笑いトリオ・安田大サーカスの団長・安田さんは、テレビの中だけ