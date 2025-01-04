Travis Japanのメンバー・松田元太が自身のInstagramにて、Hey! Say! JUMPの山田涼介との対照的な2ショットを公開した。 写真：なんだかんだで仲良しな山田涼介×松田元太 2ショット（全2投稿） ■最弱王2連覇に不服そうな山田涼介 ふたりはフジテレビ系『BABA抜き最弱王決定戦2025新春SP』に出演。 2012年に第1回大会が開催されて以降、数々の名勝負が繰り広げられ、今やフジテレビの新春の風物詩となった『BABA抜き最