萩本欽一さん（83）と香取慎吾さん（47）が司会を務める、日本テレビ系『欽ちゃん＆香取慎吾の第100回全日本仮装大賞』（1月13日 よる7時放送）に、坂本昌行さん（53）、長野博さん（52）、井ノ原快彦さん（48）からなる20th Centuryが出演することが決定。番組参加への本音を明かしました。1979年にスタートし、46年目を迎える『全日本仮装大賞』。100回目となる今回は、応募総数3580組の中から予選を勝ち抜いた1歳〜75歳の出場者