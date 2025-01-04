◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第3節トヨタ30―30東京SG（2025年1月4日味の素スタジアム）ともに開幕2連敗でここまで勝ち星がなかった両チームによる対戦は、昨季7位のトヨタが同3位の東京SGに30―30（前半8―14）で引き分けた。トヨタは0―7で迎えた前半17分にSO松田力也（30）のペナルティーゴール、同22分にHO彦坂圭克（33）のトライで逆転した。その後は交互に得点を重ねてシーソーゲームの展開に。25―30