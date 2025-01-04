東大卒の元ロッテ投手で、現桜美林大教授の小林至氏（56）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。日本ハムが本拠地を移して2年が経過した札幌ドームの今後を予想した。小林氏は日本ハムが離れる原因を「行政の壁」と指摘した。テナントの売り上げや使用料などで折り合いがつかなかったが、札幌市には「特定民間企業には肩入れできない」という行政としてのスタンスがあったと説明した。結果的に日本ハムを失った
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