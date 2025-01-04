女優の堺小春（30歳）が1月4日、自身のX（Twitter）を更新。友人で女優の伊藤沙莉（30歳）の結婚を喜び、“結婚報告”があったラジオにゲストとして呼ばれたことに感謝している。伊藤は4日に公開されたラジオ番組「伊藤沙莉のsaireek channel」（AuDee）で、昨年末に、劇作家の蓬莱竜太氏と結婚したことを報告。この回にゲストとして、堺が招かれていた。堺は自身のXでも「だいすきなーー！！！！2人ー！！！！！本当に本当におめ