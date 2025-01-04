「ゆうやけこやけで日が暮れて山のお寺の鐘が鳴る」という「夕焼小焼」の歌（童謡）を聞いたことがある読者は多いと思います。この童謡は、大正８年（1919）に発表された詩人・中村雨紅の詞に、作曲家・草川信が作曲したものです。有名なこの童謡には日が暮れたら「お手々つないで皆帰ろ」という歌詞があることもご存知の方も多いでしょう。 【写真】不思議過ぎる現象「天井から白い手」一体、何なんだ!? では、なぜ日