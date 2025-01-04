ソニー生命保険（東京都千代田区）が、「47都道府県別 生活意識調査2024」を実施。「自県の『県民の特徴』を表す一言」についての結果を発表しました。広島県は「カープ大好き」調査は2024年10月18日から同月28日、全国の20〜59歳の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計4700人（各都道府県100人）から有効回答を得ています。「自県の『県民の特徴』を表す一言」について各都道府県の在住者に聞いたところ（自由回答