「Steam Link」はSteam公式のリモートプレイアプリで、ハイスペックなPCにゲームの描画処理を任せて、スマートフォンや低スペックPCからリモートプレイすることができます。スマートフォンでPC向けゲームをサクサクプレイできるのか気になったので、実際にiPhoneにSteam Linkをインストールして初期設定の手順や仮想ゲームパッドの使い心地を確かめてみました。Steam：Steam Linkhttps://store.steampowered.com/app/353380/Steam_