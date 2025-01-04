中国・粤港澳大湾区初のラオス・タイ行き国際貨物列車が出発1日、増城西駅を出発する粤港澳大湾区初の中老泰班列。（広州＝新華社配信）【新華社広州1月4日】中国とラオス・タイを結ぶ国際貨物列車「中老泰班列」は、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）発の第1便が1日、広東省広州市東部の道路鉄道複合輸送ターミナル、増城西駅を出発した。中老泰班列は双方向運行を実現した。列車は標準コンテナ20個を