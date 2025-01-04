タレント・中川翔子が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「あまりに悲しいこと」があったと報告した。中川はこの日「どんなに辛い事があっても地球は自転しながら公転する、生きてかなくちゃならないんだよな、」と意味深な投稿。また「あまりに悲しいことがあり心が折れてしまったのでつぶやき少ないですが少しずつ時間かけてだんだんと前を向ける日まで頑張ります、この三年間つらいことばかりでもう」とつづった。