あす5日のライブをもって活動を終了するアイドルグループ・でんぱ組.incのシングル「W.W.D ENDING」のミュージックビデオ（MV）がきょう4日午後11時から、オフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。【画像】1月5日のライブをもって16年に幕…活動終了するでんぱ組.incきょう配信リリースされたラストシングルの「W.W.D ENDING」は「W.W.D」、「W.W.DII」、「W.W.DBEST」に続く新たな「W.W.D」シリーズ。作詞・作曲