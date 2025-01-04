女優鈴木保奈美（58）が4日、インスタグラムを更新。箱根駅伝を沿道で応援したと報告した。「2日間駅伝を堪能する。今年もドラマだったわあ」と記し、沿道沿いで選手を応援する自身の姿を投稿した。「さてお正月休み延長戦の土曜日、『あの本、読みました？新春SP』をお届けします。小説家・今村翔吾さんと神保町の『本丸』へ、それから図書館流通センターを訪ねます。BSテレ東今日午後4時からなんと90分のスペシャルバージョン。