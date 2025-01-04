レヴァークーゼンMFのグラニト・ジャカは家族とのスキー中に撮影された写真で丸坊主のニューヘアを披露したが、その理由が判明した。『The Sun』が伝えている。ジャカはリーグ中断期間を利用して植毛手術を受けていたようだ。同選手が治療を受けたOzone Hair ClinicはInstagram上で動画を公開。そこには施術のため頭を刈り上げる姿が収められている。その投稿のキャプションでは「謎が明らかになる！グラニト・ジャカが完璧なヘア