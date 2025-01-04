昨季までバックアッパーだった選手がチームNo.1級の重要戦力に大変化すると予想できただろうか。かつてチェルシーなどで活躍したジョン・オビ・ミケル氏は、現在プレミアリーグで首位を快走するリヴァプールの最重要戦力にMFライアン・グラフェンベルフを選んでいる。前線ではFWモハメド・サラーも大暴れしているが、ミケル氏の中ではグラフェンベルフの方が外せない選手となっているようだ。「（最重要戦力には）グラフェンベルフ