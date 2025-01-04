ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「ノイハウス(NEUHAUS)」から、2025年バレンタインにもおすすめな新作チョコレート「レ グルマンズ シリーズ」が登場。2025年1月中旬より順次、全国百貨店にて期間限定販売される。老舗焼き菓子店コラボの限定ボンボンショコラ「レ グルマンズ シリーズ」は、ノイハウスと同じくベルギーで創業された老舗焼き菓子店「メゾン ダンドワ(MAISON DANDOY)」とのコラボレーションチョコレート。