YOASOBI(ヨアソビ)の自身初となるドームライブ「YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”」が映画化。『劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』として、2025年2月21日(金)より劇場公開される。国内外で活躍するYOASOBI、自身初のドームライブを映画化“小説を音楽にするユニット”として活動を行うYOASOBIは、作曲を手掛けるコンポーザーのAyaseと、ボーカルのikuraから成る2人組。2019年11月公開