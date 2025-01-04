経済同友会の新浪剛史代表幹事は報道各社のインタビューで、政党の政策評価を行うシンクタンク（調査研究機関）機能を新設する方針を明らかにした。国政選挙などのマニフェストを評価し、投票の参考にしてもらう。同友会は昨年の衆院選では、経済成長戦略や社会保障制度、エネルギー問題といった課題に関する質問状を各政党に送付し、政策評価を行った。今後の国政選挙でも恒常的に政策評価を行える体制を目指す。同友会内の