フリーアナウンサーの田中みな実（38）が4日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。年末年始を振り返り、今年の目標を明かした。ヒップホップデュオ「CreepyNuts」のDJ松永がゲストで出演し、開口一番「最近どうなんですか?」と尋ねた。田中は「最近、私、仕事してないんです」と現状を伝えた。続けて「仕事っていうか、作品に入ってなくて。だから、本当にのんびりした年末年始を過ごして