ミランがフラメンゴへブラジル人DFウェズレイ(21)の獲得オファーを出したそうだ。ウェズレイは2021年にフラメンゴのU-20チームへ加入し、2023年にトップ昇格。世代別も含めてブラジル代表としての出場歴はないが、強豪フラメンゴで不動の右サイドバックである。昨夏はボーンマス、アタランタがウェズレイ獲得へフラメンゴに正式オファー。ブラジル『グローボ』によると、現在ミランが1億2660万ブラジルレアル(約32.1円)を提示して