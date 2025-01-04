◆バレーボール・大同生命SVリーグSAGA久光スプリングス3―0PFUブルーキャッツ石川かほく（4日、サロンパスアリーナ）7位のSAGA久光が2025年の初戦を快勝で飾った。9位のPFUに25―18、25―21、25―22でストレート勝ち。入団2季目のアウトサイドヒッター、北窓絢音（20）がアタックでの15得点（30打数）を含むチーム最多18得点の活躍でPOM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に輝いた。通算13勝8敗で順位は7位（14チーム中）の