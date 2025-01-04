［高校選手権・準々決勝］流経大柏（千葉）８−０ 上田西（長野）／１月４日／フクダ電子アリーナ７年ぶりの選手権。下馬評は決して高くなかったが、上田西は破竹の勢いで快進撃を続けた。初戦となった２回戦で徳島市立を２−１で下し、３回戦では過去４度の選手権ベスト４を経験している矢板中央を２−０で撃破。１月４日に行なわれた準々決勝では優勝候補の流経大柏に０−８で敗れたものの、多くの人に強烈なインパクトを残し