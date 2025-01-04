（資料写真）４日午後４時２５分ごろ、神奈川県横須賀市三春町６丁目の木造２階建てアパートの２階から「火が出ている」と、近隣住民から１１９番通報があった。２階の居室の一部が焼け、この部屋から女性が病院に搬送され、意識不明の重体。県警横須賀署が出火原因を調べている。