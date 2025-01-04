４日午後４時３０分頃、埼玉県三芳町北永井、小池和年さん（８４）方から火が出ていると１１０番があった。火は約１時間半後にほぼ消し止められたが、木造２階住宅を全焼し、焼け跡から性別不明の１人の遺体が見つかった。東入間署によると、小池さんと連絡が取れていないという。同居する８０歳代の妻は避難し、５０歳代の長男は外出中で無事だった。同署は遺体の身元と出火原因を調べている。