二度と誘わないでよね大人が俺たちのために？子どもしか使ってない空き地に異変！／しなのんちのいくる5（1）空き地での野球ごっこ、給食のじゃんけん、昭和の子どもなら誰もが体験した懐かしい日々――。ちょっとおバカで憎めないヤンチャな少年「いくる」と、しっかり者の姉「しなの」。そんな子どもたちの昭和後期〜平成初期を舞台にしたエピソードが、「懐かしい」「心が温まる」と多くの人々の共感を集めています。姉弟を中心