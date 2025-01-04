湘南ベルマーレは4日、川崎フロンターレのMFゼ・ヒカルド(25)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2025年12月31日までとなり、期間中は川崎Fと対戦する全ての公式戦に出場できない。ゼ・ヒカルドは母国ブラジルのトンベンセから2024年に川崎Fへ。同シーズンはJ1リーグ戦11試合、天皇杯2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MFゼ・ヒカルド(ZE RICARDO)■生年月日1999年2月3日(25歳)■