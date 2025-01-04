鹿島アントラーズは4日、サガン鳥栖からDFキム・テヒョン(24)が完全移籍で加入することを発表した。キム・テヒョンは2022年から2023年までベガルタ仙台でプレーし、2024年に鳥栖へ加入。同シーズンはJ1リーグ戦26試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯3試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DFキム・テヒョン(KIM Tae Hyeon)■生年月日2000年9月17日(24歳)■出身地韓国■身長/体重187cm/82kg■経歴蔚山現