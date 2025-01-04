柏レイソルは4日、アビスパ福岡からGK坂田大樹(30)が完全移籍で加入することを発表した。千葉県出身の坂田は流通経済大からいわきFCを経て、2023年に福岡へ加入。2024シーズンは天皇杯で2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK坂田大樹(さかた・だいき)■生年月日1994年9月11日(30歳)■出身地千葉県■身長/体重184cm/84kg■経歴梅郷SC-柏イーグルスTOR'82-流通経済大柏高-流通経済大-いわきFC-福岡■