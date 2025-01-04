横浜FCは4日、MFユーリ・ララ(30)、FWジョアン・パウロ(28)、DFレオ・バイーア(30)、FWミシェル・リマ(27)、GKフェリペ・メギオラーロ(25)の5選手と2025シーズンの契約を更新したことを発表した。横浜FCは2024シーズンのJ2リーグ戦で22勝10分6敗(勝ち点76)の2位。1年でのJ1復帰を果たした。以下、5選手の2024シーズンJ2リーグ出場記録■MFユーリ・ララJ2リーグ:37試合5得点■FWジョアン・パウロJ2リーグ:14試合2得点■DFレオ・