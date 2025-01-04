火事があったのは、岩見沢市東山町の動物病院です。2024年1月4日午後6時40分ごろ、病院の従業員から「建物が燃えている」と消防に通報がありました。消防によりますと、火は通報からおよそ2時間後にほぼ消し止められたということです。警察によりますと、出火当時、動物病院内には従業員と動物がいましたが、避難して無事だということです。警察と消防が、燃えた範囲や詳しい出火原因を調べています。