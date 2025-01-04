SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは4日、西田有志の負傷を発表した。クラブ公式Xが伝えている。 今シーズンのSVリーグで首位を走る大阪Ｂのオポジットとしてチームの攻撃を担っている西田。ここまでの総得点ランキングとサーブ得点ランキングでもリーグ上位10名に入っている。 4日に行われたリーグ第11節GAME1のジェイテクトSTINGS愛知にも先発した西田だったが