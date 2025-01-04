2024年3月にカバーアルバム『Pandora Juke Vox』、4月にフルアルバム『COLORS』を連続リリースしてから約9ヶ月。逹瑯が、早くも新たなミニアルバム『MONOCHROME』を完成させた。MUCCとしても2024年に3度目のメジャーデビューを果たし、全国ツアーや主催イベント開催など盛りだくさんの活動を繰り広げてきたなか、ソロ活動もどんどん密度を高めている。◆逹瑯 動画 / 画像3rdアルバム『COLORS』のBARKSインタビューで「さらにもう一