◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」（４日、東京ドーム）観衆２万４１０２新日本プロレスは４日、東京ドームで「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」を開催した。観客動員は、２万４１０２人で昨年１・４ドームの２万７４２２人から３３２０人減少し、２０２３年の２万６０８５人も下回った。１９８９年４月２４日に東京ドームで初興行を開催した新日本プロ