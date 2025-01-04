元プロ野球選手の佐々木主浩さんの妻で、元タレントの榎本加奈子さんが４日に自身のインスタグラムを更新し、オフショットをアップした。現在４４歳の榎本さんは「今年も宜しくお願い致します！！」とひと言つづり、魚を手に笑顔の自撮りを披露。「＃２０２５」「＃甘鯛釣り」「＃毎年恒例」「＃カガミダイ」「＃初めて釣ったよ」とタグ付けした。この投稿にファンからは「魚釣れるの素敵（すてき）ですね〜私やった事ない