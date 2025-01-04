アイドルグループ「NGT48」の元メンバーで、女優の本間日陽（25）がこのほど、3rd写真集「プレパレーション」（KADOKAWA）を2月14日に発売することを発表した。発売に先駆けて公開された先行カットでは健康美を開放した「大胆」ショットも披露した。 【写真】アイドルを卒業して〝大胆〟カット満載の先行カット健康美に思わずドキッ！ アイドル卒業後初の自身3作目の写真集テーマは“