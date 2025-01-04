「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）ＩＷＧＰヘビー級王座戦が行われ、王者ザック・セイバーＪｒ．が挑戦者海野翔太を４３分４４秒、セイバードライバーからの片エビ固めで破り、３度目の防衛に成功した。海野はオカダカズチカ以来の２０代でのＩＷＧＰ王座戴冠はならなかった。序盤からザックの巧みな関節技を仕掛けていくが、海野もしっかり対応。その後はザックが主導権を握ったが、海野はエプロンサイドへのＤＤＴ