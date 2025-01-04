1月3日、丸高愛実がInstagramを更新した。【写真】柿谷選手や娘らがケーキを見つめる別SHOTも公開丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「HAPPY BIRTH DAY PAPA」「35歳 ！」「素敵な1年になりますように」と綴ると、35歳の誕生日を迎えたという、夫・柿谷曜一朗選手と3人の子供たちと共に撮影した、笑顔の家族SHOTを公開した。この投稿に対し、ファンからは「幸せそうなのが伝わってきます！」「笑顔溢れる1年になりますように