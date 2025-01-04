ジェーシービー（JCB）は、「JCBプラチナ」カードの申し込み対象年齢を12月3日から引き下げた。従来「25歳以上」であったものを、「20歳以上」に改定した。JCBが発行するカードが対象となり、学生は申し込めない。また、「星野リゾート宿泊ギフト券5万円分プレゼントキャンペーン」を2月28日まで実施している。期間中に新規入会または切り替えした上で、MyJCBアプリにログインし、期間中に合計250万円（税込）以上カードを利用した