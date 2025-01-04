三重県伊勢市で野党の代表や幹部らが年頭の記者会見に臨み、石破総理が2024年末に「衆議院の解散もあり得る」と発言したことについて、それぞれ言及しました。 【写真を見る】「重要法案が否決された場合でも“衆議院の解散あり得る”」石破総理の発言に言及立憲・維新・国民の３党が年頭会見「総理は言葉あそびが激しい」と怒りの声も・・・三重・伊勢市 4日に伊勢市で会見に臨んだのは立憲民主党、日本維新の会、それに