バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）は4日、長野市ホワイトリングなどで7試合が行われ、東地区首位のA千葉が青森を91―79で下し、27勝目（2敗）を挙げた。西地区トップの福岡は奈良に91―68で勝ち、22勝7敗とした。