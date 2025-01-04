「第４６回新春特別かどまつ賞」（４日、多摩川）藤田俊祐（２２）＝東京・１２９期・Ａ１＝が２日目２Ｒで２着に入り、１０Ｒでは２コース差しを決めて１着として、予選突破に望みをつなげた。「足は変わらずいい。２日目はスリットの足が良かった。ほかの足は普通だけどいい感じ」と１０月に中間整備が入ってから好調の３６号機に前検から好感触だった。初日１２Ｒで不良航法により減点１０されてしまう苦しい今節だが「僕