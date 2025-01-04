準決勝前の練習を笑顔で終えた桐蔭学園の選手＝大阪市内第１０４回全国高校ラグビー大会は５日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で準決勝が行われ、２連覇を目指す神奈川代表の桐蔭学園は国学院栃木と対戦する。試合開始は午後０時４５分。桐蔭は４日、大阪市内のグラウンドで約２時間実戦練習などで汗を流した。国学院栃木が今大会３試合で許したトライ数はわずか１。副主将のＦＢ古賀龍人（３年）は「相手はディフェンスを強