タレントの所ジョージと木梨憲武、歌手の新浜レオン、西城秀樹さんの長男で歌手の木本慎之介が４日の「土曜朝６時木梨の会。」（ＴＢＳラジオ系）に出演した。新浜が同番組に出演したことが縁となり、昨年末リリースの「全てあげよう」の作詞・作曲を所、プロデュースを木梨が手掛けることになった。新浜は同曲を引っ提げて昨年大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に出場し、木梨と所も駆け付けた。「歌ってる時に一番最初に出た『木