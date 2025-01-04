いわき平競輪のＦ?ナイター「東京スポーツ杯」が４日に開幕。初日特選１２Ｒで佐々木真也（３０＝神奈川）の番手を巡って競り合った佐藤慎太郎（４８＝福島）と武藤龍生（３３＝埼玉）が、それぞれの視点からレースを振り返った。超一流のマーク屋同士が肩を並べた業界大注目の一戦は、昨年まで５年間Ｓ班を努めてきた佐藤が位置を取り切った。しかもまくってきた山田久徳（３７＝京都）を再三ブロック。意地は見せた格好だが