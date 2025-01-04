◆りそなＢ２リーグ第１６節福井９１―８４富山（４日、富山市総合体育館）東地区２位の富山グラウジーズは、８４―９１で同３位の福井ブローウィンズに逆転負けを喫した。序盤から気迫のこもった守備を繰り出し、第３クオーター（Ｑ）終盤には最大９点をリードした。しかし守備が崩れた第４Ｑには、次々にフリーでシュートを打たれて逆転を許し敗れた。ダビー・ゴメスＨＣは「４０００人以上の観客が来てくれたことは、すごく