逹瑯（撮影＝冨田味我） MUCCのボーカル・逹瑯がミニアルバム『MONOCHROME』を発表。１月15日にリリース（１月８日にCD先行発売）となる。“MUCCではやったことのない”制作だったという、2024年４月リリースの3rdフルアルバム『COLORS』の続編となる本作。MUCC、ソロワークスと精力的に活動した2024年を振り返りつつ、「自分に楽曲提供作品を作っているような感覚」と語る最新のアプローチで生み出された本作全貌