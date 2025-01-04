本当にいつも素敵です！元乃木坂46・山下美月が、先日インスタグラムを更新。彼女が出演した映画『六人も嘘つきな大学生』の撮影でのオフショットを公開したものだった。2021年に刊行された大人気小説『六人の嘘つきな大学生』が昨年映画化され、6人の大学生役の一人に浜辺美波らと共に山下美月が出演。同作では緊迫した会話劇が繰り広げられており、登場人物がどんでん返しに次ぐどんでん返しに振り回されていく様子が映画の大ヒ