2025年4月5日（土）から放送開始予定の『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました 〜そのに〜』のキービジュアル第5弾＆本PV第2弾が公開された。また放送情報やOPテーマ・EDテーマの楽曲タイトルも公開された。『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAX になってました 〜そのに〜』は、森田季節のライトノベルをアニメ化した『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAX になってました』（2021年