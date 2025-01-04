コティジャパンでは、ネイルブランド｢サリーハンセン(Sally Hansen)｣より、爪を補強して美爪に導くネイルハードナーを、2025年1月17日(金)から全国にて発売いたします。爪が割れやすい･欠けやすい人におすすめの、新作ネイルハードナーをご紹介します。指先にほんのりとした血色感を与え、美しい爪へと導いてくれます。ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。 美爪に導くネイルハード